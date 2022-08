Caricatore Wireless 3 in 1 ad un PREZZO FOLLE

Se siete stanchi dei soliti grovigli di fili per caricare i vostri dispositivi, allora dovreste controllare se un caricatore wireless 3 in 1, come quello in offerta oggi, potrebbe fare al caso vostro. Questo prodotto oggi è venduto al prezzo di 26,34€.

Il prodotto in questione è una stazione di ricarica che permette di caricare contemporaneamente i tuoi prodotti Apple: ecco allora che potrete mettere sotto carica un iPhone, gli AirPods e un Apple Watch, il tutto ovviamente senza alcun filo.

Il dispositivo garantisce una ricarica rapida da 15 W per iPhone, una ricarica da 5 W per Airpods (2 e Pro) e 2,5 W per Apple Watch. Nel pacchetto, oltre al dispositivo, è compreso l’adattatore di alimentazione QC 3.0 da 18W, un cavo di ricarica USB-C e un manuale utente.

Il caricabatterie wireless offre infine una modalità di ricarica sia verticale che orizzontale, così si può sfruttare il proprio iPhone anche per vedere film, serie tv o giocare. L’indicatore LED infine può controllare lo stato di carica del telefono, così da far capire a che punto è il processo di ricarica senza però disturbare.

Dotato di protezione a più circuiti (OCP, OVP, OTP e SCP), questo supporto di ricarica wireless non solo fornisce una ricarica efficiente, ma mantiene anche il tuo dispositivo al sicuro durante la ricarica.