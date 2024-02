Caricatore USB potentissimo da 30W al 40% di sconto su Amazon

Questo caricatore UGREEN rappresenta una soluzione versatile e affidabile per la ricarica e l’alimentazione di dispositivi elettronici in casa o in viaggio. Con una presa USB-C da 30W, una presa AC, due porte USB-A e una porta USB-C di ricarica rapida, questo adattatore garantisce un funzionamento fluido e veloce per una varietà di dispositivi.

La singola porta USB-C supporta fino a 30W di potenza di ricarica. Con una potenza nominale massima di 3680W, questo adattatore è in grado di gestire una vasta gamma di dispositivi, dai più piccoli agli apparecchi più potenti come laptop, proiettori e macchine da caffè.

La sua struttura combinata di connessione USB-C e Schuko lo rende adatto per l’uso in qualsiasi ambiente interno, dal soggiorno alla camera da letto, dal bagno al dormitorio studentesco e agli hotel. La sua compattezza e portabilità lo rendono perfetto anche per i viaggi, occupando poco spazio nel bagaglio e garantendo un’esperienza di ricarica senza problemi ovunque tu vada.

Offre, inoltre, una protezione completa per i tuoi dispositivi, con caratteristiche come protezione da sovratensione, cortocircuito, sovracorrente e surriscaldamento ed è dotato di protezione per i bambini. L’involucro ignifugo di alta qualità migliora ulteriormente la durata e la sicurezza dell’adattatore, assicurando prestazioni affidabili e sicure a lungo termine.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 40% applicabile tramite coupon sul caricatore UGREEN per un prezzo finale di 17,99€.