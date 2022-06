Caricatore USB con 4 porte: ricarichi tutto a soli 15€

Questo Caricatore USB con 4 porte di Lancent costa pochissimo ma fa tantissimo, perché include 4 porte USB per caricare tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente. E costa solo 15€ e spicci, incluse spedizioni.

Grazie all’AUTO ID, questo caricatore USB riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per minimizzare i tempi di ricarica. Supporta la Ricarica Ultra Veloce e le 4 porte possono arrivare ad un massimo di 4,4A/22W, caricando a massima velocità fino a quattro dispositivi e adattando automaticamente il flusso di corrente in base al dispositivo connesso. La velocità massima fino a 4,4 ampere per 1 porta o 5 ampere massimo in totale.

Il caricatore è certificato UL-FCC-CE ed è compatibile con qualsiasi dispositivo USB. Perfetto per i viaggi, compatto, leggero e performante, è l’accessorio che ti tornerà più utile quesa estate.