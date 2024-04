Caricatore rapido e compatibile con tutti i dispositivi da 60W, per auto, a meno di 10€

Avere a disposizione un caricatore per auto è molto conveniente nell’ottica in cui ci si trova spesso a viaggiare e a dover tenere i propri dispositivi sempre al 100%: oggi il caricatore per auto INIU viene scontato del 44% e viene venduto a 9,99€.

Il caricatore per auto da 60W è in maxi sconto su Amazon

Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. INIU garantisce qualità e sicurezza con una garanzia di 3 anni, utilizzando solo materiali di alta qualità. Grazie a Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, il caricabatterie assicura un’efficienza di ricarica senza rivali, consentendo di ricaricare rapidamente ogni dispositivo. Con una velocità che fa raggiungere i dispositivi fino al 75% di batteria in soli 30 minuti, è 4 volte più veloce rispetto ad altri caricabatterie, garantendo un utilizzo prolungato. Con 30W di potenza per la porta USB-C, il caricabatterie è in grado di alimentare anche un iPad Pro alla massima velocità. Il suo design ultra-compatto e leggero lo rende pratico e confortevole da utilizzare in auto. Dotato di una porta USB-C e una porta USB, può caricare rapidamente tutti i dispositivi standard e USB-C iPhone & Android. La sicurezza è garantita grazie al sistema SmartProtect a 15 strati, che offre protezioni complete per la tua auto e i tuoi dispositivi. Si tratta, dunque, di un device di grande utilità e comodità che permetterà di mantenere sempre carichi i propri dispositivi durante ogni viaggio e ogni spostamento. A questo prezzo, poi, diventa imperdibile. Caricatore per auto da 60W a 9,99€! Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 44% sul caricatore per auto INIU per un costo finale d’acquisto di soli 9,99€.

