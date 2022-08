Caricatore Auto USB C da 65W a poco più di 10 EURO

Non sempre collegare il proprio iPhone alla porta USB della propria auto può aiutare a caricarlo: talvolta il vostro telefono potrebbe avere una ricarica lenta. O magari vi serve da caricare più dispositivi in contemporanea, e la vostra vettura ha solo una porta USB. Ecco allora un caricatore da auto davvero eccezionale, venduto su Amazon a 13,99€.

Il Caricatore da Auto Baseus 65W permette di caricare il proprio iPhone, iPad o dispositivo attraverso la porta USB classica, posta in alto, o la porta USB C, che invece si trova in basso. Grazie alla ricarica veloce, come attesta la pagina Amazon del prodotto, carica il MacBook Pro dallo 0% al 100% in circa 2 ore, o l’iPhone13 Pro Max dallo 0% al 60% in 30 minuti.

Con un look elegante e compatto, questo caricatore da auto ha un display frontale che mostra l’erogazione dell’energia, così da capire la velocità con la quale viene ricaricato il dispositivo. Il device in questione ha delle misure molto contenute: si tratta di 3,5 centimetri di larghezza e 6,5 centimetri di lunghezza.

Dentro la confezione troverete il dispositivo, il manuale d’uso, la scheda della garanzia e, ovviamente, l’imballaggio. Presente anche un servizio clienti in caso di qualunque problema. Questo Baseus 65W è compatibile sia con i veicoli a 12 V che a 24 V. È possibile ricaricare rapidamente iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone XS, XS Max, XR, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, Macbook 15.4”, Macbook 16”, iPad Pro 12.9”, iPad Pro 10.5” e iPad Pro 11”.