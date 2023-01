Caricatore Apple USB-C da 20W a meno di 21 euro su Amazon

L’alimentatore USB C Apple da 20 W ha dimensioni abbastanza ristrette e puoi portarlo con te in viaggio. L’alimentatore è di colore bianco ed è a forma rettangolare con bordi curvi, che lo fanno sembrare un cilindro. Su entrambi i lati sono presenti punti ergonomici che faranno in modo che il dispositivo non scivoli dalle mani. Acquistalo ora su Amazon a soli 20,99€.

Nota: il cavo da USB C a Lightning deve essere acquistato separatamente e non viene fornito con l’alimentatore. Esistono due varianti in base alla lunghezza del cavo, 1 metro e 2 metri. Ma quanto tempo ci vuole per caricare l’iPad da una batteria completamente scarica?

Secondo alcuni benchmarks trovati in rete, ci vogliono circa 4 ore per caricare la batteria scarica dell’iPad al 100 percento, un ottima media considerando la capacità della batteria di un tablet. Il caricabatterie USB ha impiegato circa 6 ore per caricare la stessa batteria dell’iPad da una condizione completamente scarica. Pertanto, la capacità di questo è abbastanza encomiabile.

Un’altra caratteristica importante di una porta USB C è la sua ribaltabilità o reversibilità. Proprio come le porte MagSafe e Lightning, questa non ha alcun orientamento. Pertanto, è possibile inserire il lato USB C del cavo nella porta. Questo è un enorme vantaggio per le persone anziane o con problemi di vista. Lo standard USB C è universale nel vero senso della parola e un punto di svolta per i moderni dispositivi elettronici.

Compatibilità con i modelli di iPhone:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 ProMax

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.