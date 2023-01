Caricabatterie Wireless Shift ESR HaloLock con MagSafe ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Siamo stati tutti passati per una situazione simile. Colleghi il tuo fidato cavo di ricarica sfilacciato al tuo iPhone, ma con tuo grande sgomento, scopri che non puoi più ricaricare il telefono. Piuttosto che setacciare il cassetto della spazzatura alla ricerca di un nuovo cavo, potresti prendere in considerazione una soluzione MagSafe come il caricabatterie wireless HaloLock Shift di ESR. Acquistalo ora su Amazon a soli 23,79€ invece di 36,99€.

Cavi danneggiati a parte, i caricabatterie wireless hanno pochi problemi. Finché ne comprendi i limiti, questo piccolo disco di ricarica può aumentare la tua produttività, migliorare il valore di intrattenimento del tuo iPhone e prevenire la necessità di una ricarica prima di andare a letto.

Bello il design minimalista bianco e metallico, ma eventualmente è disponibile anche in colori sobri come il nero o il blu scuro. Ovviamente, questo non ha alcun impatto sulla funzionalità, quindi il caricabatterie che arriva solo in bianco è tutt’altro che un problema.

Se sei abituato ai caricabatterie wireless che giacciono piatti su una superficie, il supporto di HaloLock Shift sarà senza dubbio un passo avanti. Invece di sollevare il telefono dal caricabatterie o installare un disco MagSafe sul retro del telefono, il caricabatterie di ESR mette il tuo telefono in una posizione che ti mostra tutto ciò che devi sapere.

E’ particolarmente utile se posizionato su una scrivania, riuscirà a fortnirti aggiornamenti e promemoria mentre lavori senza farti spostare nulla. Abbinato al display sempre attivo dell’iPhone, è quasi come aggiungere un altro monitor alla configurazione del desktop.

C’è anche l’ulteriore vantaggio di un facile funzionamento della fotocamera. Se crei contenuti o semplicemente ti godi frequenti chat FaceTime con amici e familiari, il caricabatterie HaloLock Shift ti farà risparmiare un po’ di affaticamento alle spalle e ti consentirà di avere entrambe le mani libere per dimostrazioni, tutorial o comunicazioni non verbali generali.

E, se vuoi scambiare gli orientamenti da verticale a orizzontale, basta ruotare il telefono mentre è attaccato al supporto. Ogni volta che vuoi, puoi estrarre il disco di ricarica dal supporto e appoggiarlo su una scrivania, portarlo in macchina (anche se potresti voler dare un’occhiata al caricabatterie per auto wireless HaloLock di ESR se questo è il tuo obiettivo principale). Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo ora su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.