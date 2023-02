Sarebbe comodo avere un dispositivo capace di agganciarsi al MagSafe del tuo iPhone, vero? Così potrai tenerlo non solo in carica, ma anche in posizione e in bella vista durante un viaggio in auto davanti alla plancia. Ti dico che questo prodotto esiste, e oggi lo paghi anche meno del suo prezzo di listino. Il caricabatterie wireless magnetico di ESR costa 29€, ma solo perché è attivo uno sconto del 20%.

Il dispositivo in questione è un supporto per iPhone magnetico, capace di ricaricarlo nel frattempo grazie alla corrente elettrica che viene trasmessa dal cavo che potrete inserire in basso: in questo modo, in qualunque momento, avrai il tuo smartphone davanti agli occhi e nel frattempo pronto per una giornata di lavoro.

La gestione intelligente del calore ti permette di caricare a velocità quasi identiche ai caricatori MagSafe ufficiali: purtroppo non è compreso l’adattatore QC da 18W, richiesto per la ricarica veloce, ma una volta acquistato potrai sfruttarla senza alcuna limitazione.

I magneti sorreggono fino a 1,4 chilogrammi, l’anello in silicone antiscivolo tiene il telefono in posizione (anche se la pagina prodotto consiglia per strade più dissestate è raccomandata una cover MagSafe ufficiale o una cover ESR HaloLock).

Il prodotto, spesso con un prezzo attorno ai 37€, oggi è acquistabile a soli 29€ e pochi spiccioli. Fossi in te, non mi farei sfuggire l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.