Mettere insieme un ecosistema Apple è sempre un vantaggio, vista la capacità dei vari dispositivi di comunicare alla perfezione tra loro. Un altro vantaggio sai quale potrebbe essere? Quello garantito da un caricabatterie wireless 3-in-1, per ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe.

Oggi in offerta su Amazon trovi quello di Huaqmok (nome complicato, ma non importa…). Lo puoi acquistare a soli 18,99 euro spuntando la casella del Coupon, valido per uno sconto di 9 euro. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Come anticipato poco sopra, il caricabatterie wireless ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento (grazie ai piedini in silicone).

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, per dare energia ad iPhone (o un altro smartphone con supporto allo standard Qi, come il Samsung Galaxy S22 Ultra) e agli AirPods, ti basta appoggiarli. Per quanto riguarda invece Apple Watch, devi utilizzare l’apposito supporto, che è anche removibile.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore QC 3.0 con porta USB-A e il cavo da USB-A a USB-C. In alternativa puoi utilizzare anche accessori di cui sei già in possesso, per ottenere ad esempio prestazioni ancora superiori.

📢 Lo sconto di 9 euro non viene applicato in automatico da Amazon, per ottenerlo devi infatti spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il caricabatterie 3-in-1 al carrello. Solo così potrai completare l’acquisto a soli 18,99 euro.

