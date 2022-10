Ripetiamo spesso quanto sia necessario avere sempre a portata di mano un caricabatterie USB-C in grado di sprigionare la potenza e la velocità della ricarica rapida. Bene, è questo il caso: l’alimentatore USB-C da 25W di Samsung è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato. Non rientra tra le Offerte Esclusive Prime, quindi non abbiamo un’idea della finestra di disponibilità della promozione. Cosa significa questo? Beh, che a 13,78 euro bisogna aggiungere subito al carrello questo caricabatterie di Samsung (che puoi usare, ovviamente, anche con gli iPhone).

Per descrivere questo caricabatterie USB-C da 25W si potrebbe semplicemente dire che sarebbe una follia non affidarsi alla qualità garantita dal brand Samsung. A poco più di 10 euro, ci si porta a casa un accessorio sicuro e compatibile con un numero sconfinato di dispositivi, anche iPhone, iPad e AirPods.

È compatto e dal look minimalista ma gradevole. A differenza di quello Apple, la superfice della scocca in plastica è ruvida, forse anche più piacevole al tatto. Visibile anche il logo della tecnologia Super Fast Charging, riferita proprio alla possibilità di ricaricare fine a 25W.

A proposito dei watt, il caricabatterie USB-C di Samsung supporta la ricarica adattiva. Ciò significa che si adatta ad ogni singolo dispositivo con cui viene utilizzato (anche perché non tutti sposano la ricarica ultra-veloce a 25W, purtroppo).

Detto ciò, non resta che aggiungere subito il prodotto al carrello. Un caricabatterie USB-C da 25W firmato Samsung a questo prezzo (13 euro e spiccioli) è praticamente un AFFARE.