Caricabatterie USB C da 65W a METÀ PREZZO

Mentre proseguono le vacanze, diventa sempre più necessario avere svariati caricabatterie sparsi per caso (o nelle borse estive, o nelle valigette da lavoro), comodi per poter caricare i propri dispositivi in qualunque momento. Nel caso ve ne mancasse uno, su Amazon è disponibile un caricabatterie da 65W compatibile con Mac, iPad e iPhone, venduto a 18,49€.

Il caricabatterie in questione è un caricatore rapido da 65W, utile per svariati dispositivi: secondo le statistiche condivise dal produttore, è capace di caricare un MacBook Pro da 13 pollici in sole 2 ore. Ovviamente per farlo dovrete usare la porta PD da 65W.

Il dispositivo infatti vanta due uscite, rispettivamente da 65W e 18W, che permettono anche una ricarica simultanea di due dispositivi. In quel caso però, i Watt erogati saranno gestiti in modo da garantire i 18W all’uscita USB-A, mentre la USB-C erogerà 45W.

Questo caricabatterie è alimentato dalla tecnologia al nitruro di gallio (GaN), che permette di avere dimensioni ridotte in confronto ai caricatori da laptop standard, garantendo allo stesso tempo una ricarica sicura grazie alla dissipazione che riesce a mantenere tutto alla giusta temperatura. Il dispositivo in questione può caricare MacBook Pro e Air, iPad Pro, Air e Mini, iPhone SE (versione del 2022), iPhone 12 e 13.