Caricabatterie USB-C da 20W: SUPER SCONTO del 60%

Quante volte per caricare il vostro dispositivo dove staccare e attaccare dalle prese di corrente questi caricabatterie? E quante volte magari per sbaglio, utilizzate un caricabatterie con poca potenza, magari facendovi impiegare ore per caricare il vostro smartphone o smart device? Questa promozione su Amazon vi permetterà di prendere un caricabatterie da 20W ad un prezzo stracciato.

Oggi però il Caricabatterie RFNAYK da 20W USB C è disponibile con uno sconto del 60%: la promozione è combinazione di due sconti applicabili sullo stesso dispositivo, che vi permettono di portarvi a casa questo device a 6,79€ in offerta. Per avere lo sconto dovrete attivare il primo coupon automatico del 10% (spuntando la casella), mentre per quello più sostanzioso dovrete inserire il codice YM20AWHTE, che vi farà avere un ulteriore 50% di sconto.

Il caricabatterie RFNAYK da 20W USB C fornisce al tuo iPhone, iPad o dispositivo Apple (compatibile con la ricarica rapida) una carica dallo 0% al 50% in soli 28 minuti, il che significa 3 volte più velocemente del caricabatterie originale da 5W della Apple. Sfruttando la tecnologia GaN III, il dispositivo è il 50% più piccolo di un caricatore iPhone ufficiale da 20W, rendendolo comodo e agile anche per i viaggi.

Il dispositivo è poi conforme a tutti gli standard di sicurezza più recenti, ha un chip di protezione da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Sopra a tutto questo troviamo poi un materiale ritardante di fiamma avanzato, così da evitare qualunque tipo di danno. Il caricabatterie è infine garantito dal produttore per 24 mesi, con un supporto tecnico a vita attivo 24 ore su 24.