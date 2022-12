Caricabatterie USB-C 30W Anker in OFFERTA a meno di 20€

Nell’elenco dei migliori marchi che firmano gadget per dispositivi mobili c’è sicuramente Anker. L’azienda vanta un listino davvero ricco e tra le proposte c’è anche il caricabatterie USB-C Nano II da 30W, ora in promo su Amazon grazie allo sconto del 26%. Considera che lo puoi utilizzare non solo con iPhone e iPad, ma anche con i MacBook. Niente male, concordi?

La proposta di Anker è un vero concentrato di tecnologia. E non è una esagerazione.

Il caricabatterie USB-C 711 sprigiona infatti la potenza di 30W pur essendo minuscolo (27,6 x 27,4mm). È un gadget ultra-compatto che puoi portare con in borsa, nello zaino o addirittura in tasca. Non ne avvertirai mai il peso.

Lo puoi usare per dare energia a un numero sconfinato di dispositivi: smartphone, tablet, smartwatch, console portatili, controller, auricolari wireless, fotocamere e addirittura notebook. Quindi, se nel tuo arsenale tech ci sono anche iPhone, iPad e MacBook, questo caricabatterie USB-C da 30W fa assolutamente al caso tuo.

Ricorda che per ottenere uno sconto immediato del 26% non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie USB-C di Anker al carrello. Al resto ci pensa tutto Amazon, quindi non devi applicare coupon o inserire codici sconto. Fossi in te, ne approfitterei subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.