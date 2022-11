Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, allora questa sarà una giornata spettacolare. Ti segnalo infatti una promozione clamorosa sul caricabatterie da 30W di Safuel dotato sia di una porta USB-C che di una USB-A. Oggi puoi portare a casa l’accessorio a soli 7,99 euro approfittando dello sconto del 6% già applicato, del coupon valido per un altro sconto del 40% e – infine – dell’esclusivo codice C98S5M2Q, che si traduce in un ulteriore risparmio. Insomma, è praticamente regalato.

Dietro il caricabatterie oggi in offerta c’è Safuel, un brand particolarmente noto su Amazon e che centinaia di utenti consigliano. Pur essendo compatto, è munito di due porte: una USB-C con PD da 30W e una USB-A QC3.0 da 18W. Traduco: ricarica rapida per tutti, anche in contemporanea.

L’aspetto fondamentale di questo gadget è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 30W di Safuel è un Best Buy, oggi più che mai. Ricorda solo di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungerlo al carrello per ottenere un ulteriore sconto del 40% e, infine, di inserire il codice C98S5M2Q nell’apposito box che trovi nella pagina del checkout. Solo così pagherai solo 7,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.