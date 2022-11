Quale migliore occasione del Cyber Monday per acquistare un buon caricabatterie USB-C per il tuo iPhone (o un altro smartphone, perché no) ad un prezzo super conveniente? Quello di INIU da 20W con PD 3.0 lo puoi aggiungere al carrello a poco più di 6 euro grazie alla combo “sconto + coupon”.

Come detto, dietro il caricabatterie ora in offerta c’è INIU, un marchio attivo su Amazon da anni e particolarmente apprezzato dagli utenti che acquistano sullo store digitale del gigante di Seattle. Le dimensioni sono super compatte, con forme morbide: sulla parte bassa c’è la porta USB-C PD 3.0 compatibile – come è normale che sia – con la ricarica rapida.

Fondamentale è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 20W è un Best Buy, oggi più che mai. Ricorda però di spuntare la voce Coupon prima di aggiungerlo al carrello: solo in questo modo riceverai un ulteriore sconto del 10% oltre a quello del 46% che vedi già applicato in automatico. Si tratta di un passaggio fondamentale, necessario per pagare il caricabatterie USB-C da 20W solo 6,74 euro.