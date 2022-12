Azienda come Apple e Samsung anni fa ormai hanno deciso di rimuovere il caricabatterie dalle confezioni di vendita dei loro smartphone. Secondo alcuni è una mera strategia per monetizzare, per altri invece è una condivisibile scelta green per ridurre la quantità di rifiuti elettronici. In ogni caso, se ne sei sprovvisto e hai tra le mani il tuo nuovo iPhone, devi obbligatoriamente acquistarne uno.

Particolarmente apprezzato dagli utenti Amazon è il caricabatterie USB-C da 20W di BIHPJD. Senza badare al nome dell’azienda (una sorta di scioglilingua), questo accessorio lo puoi usare sia con gli iPhone che con smartphone di altre aziende. E poi c’è anche un piccolo sconto del 5% di cui puoi approfittare (spuntando la casella del coupon). Ah quasi dimenticavo: il costo è di 11 euro e pochi spiccioli.

Basta una rapida occhiata per accorgersi subito del fatto che questo caricabatterie USB-C sia totalmente ispirato a quello Apple. Ed è un punto a favore, sia chiaro, perché è molto bello da vedere e da impugnare.

La sua utilità sta tutta nei 20W di potenza, che si traducono in un pieno supporto della ricarica rapida. Nel 2022 non si possono vedere in giro ancora quei caricabatterie da 5W che impiegano una vita a completare un ciclo di ricarica. Anche perché gli smartphone hanno batterie sempre più capienti.

L’accessorio è compatto, leggere e – soprattutto – sicuro. Integra infatti un sistema di sicurezza che previene problemi potenzialmente pericolosi come sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti.

