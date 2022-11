Se hai un iPhone 12/13/14 sicuramente sarai a conoscenza del fatto che sul retro del tuo smartphone si nasconde una particolare bobina magnetica che consente l’utilizzo di accessori realizzati ad-hoc, principalmente caricabatterie. Se ne stai cercando uno, ti segnalo una promozione stratosferica che si traduce in un risparmio del 53%.

Su Amazon trovi a soli 7,99 euro la base di ricarica wireless con aggancio magnetico di Lecone.

Caricabatterie magnetico? Sì, grazie

Con questo tappetino puoi ricaricare il tuo iPhone 12/13/14 sfruttando il MagSafe che si cela dietro la scocca posteriore in vetro dello smartphone. L’aggancio è magnetico, di conseguenza l’allineamento è sempre preciso e saldo. Potrai usare lo smartphone anche quando in carica, lo spessore del caricabatterie è infatti molto ridotto.

Il gadget di Lecone – scontato del 53%, ti ricordo – sprigiona anche la velocità della ricarica rapida, a patto però di utilizzare il connettore USB-C. All’interno della confezione trovi infatti un adattatore USB-A per consentirne l’uso con alimentatori muniti di questa porta, ma poi dovrai attendere di più per un ciclo di ricarica completo.

Il design è minimale, leggero e compatto. Lo puoi posizionare praticamente ovunque, passerà spesso inosservato visto quanto è sottile. E poi lo puoi portare anche con te, quando ad esempio ti rechi in ufficio.

Per concludere l’affare a 7,99 euro non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie magnetico al carrello. Ad applicare lo sconto del 53% ci pensa Amazon. Ti consiglio però di sbrigarti, perché la promozione è molto allettante e le unità a disposizione potrebbero finire in un lampo. Ah quasi dimenticavo: la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.