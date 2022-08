Caricabatterie Mac, oltre 2 mesi di attesa per riceverli

Gli strascichi della pandemia e la crisi dei chip innescata dall’invasione russa in Ucraina rendono sempre più complicato l’approvvigionamento di componentistica elettronica. Risultato: per ricevere un caricabatterie per Mac sostitutivo, ci vogliono anche due mesi d’attesa. Come risolvere in questi casi?

Consegne Eterne

La lentezza nelle consegne riguarda soprattutto i caricabatterie per Mac da 96W e 140W. Si tratta degli adattatori con USB-C dedicati ai MacBook Pro 14″ e 16″. In molti paesi del mondo, vengono consegnati con tempistiche di almeno 6-8 settimane; il che significa che, ordinandolo ora, lo ricevereste alla fine della prima settimana di ottobre.

Uno stato di cose tutt’altro che ottimale ma non del tutto imprevisto. Solo pochi giorni fa, Apple stessa aveva messo in guardia riguardo questa possibilità; le cose comunque dovrebbero migliorare a partire da settembre, ma con questi chiari di lunga geopolitici, va’ a sapere.

Come Risolvere?

Se si ha urgente bisogno di un nuovo caricabatterie per Mac, purtroppo non c’è molto da fare, e l’unica soluzione è cercare lo stesso prodotto tramite altri canali, oppure cercare un prodotto analogo di altra marca. Tertium non datur.

Per fortuna, su Amazon ci sono tantissimi prodotti di elevata qualità che possono soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti, tra l’altro con risparmi molto interessanti rispetto al listino Apple.

Per esempio, il caricabatterie universale per Mac da 96W con USB-C viene solo 36€ con un Coupon; e include anche il cavo USB-C. Il Caricatore L-Tip da 60W invece costa solo 25€ e spicci incluse spedizioni. E per un caricatore compatibile MagSafe si spende anche meno: solo 26€ incluse spedizioni e reso gratuito.