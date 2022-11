Spesso capita di dover ricaricare il proprio iPhone (o un altro smartphone) mentre si è in viaggio in auto, ma non tutti i veicoli su quattro ruote possono contare su porte USB-A/C integrate nel cruscotto. Non c’è però da disperarsi, perché su Amazon c’è la soluzione. Ti sto parlando del caricabatterie INIU da 30W con due porte – una USB-A e una USB-C – che puoi utilizzare posizionandolo direttamente nell’accendisigari. L’accessorio costa solitamente 18 euro, ma oggi lo puoi acquistare a soli 7 euro grazie all’incredibile sconto del 60%.

A livello globale, INIU conta oltre 38 milioni di utenti. Un numero che testimonia l’affidabilità di un marchio che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Questo caricabatterie da auto supporta le tecnologie Power Delivery 3.0 (USB-C) e Quick Charge 3.0 (USB-A), ovvero quelle che sprigionano la potenza della ricarica rapida. Pensa che puoi portare la batteria del tuo iPhone 13 al 62% in soli 30 minuti.

La porta USB-C è fondamentale oggi più che mai, e ti consente di ricaricare addirittura un iPad Pro alla massima velocità.

Il tutto si concentra in un accessorio davvero compatto. A differenza di altri caricabatterie da auto con due porte USB, quello di INIU è mediamente il 58% più piccolo e aderisce meglio al foro dell’accendisigari. Più potenza, meno spazio: cosa chiedere di più?

Prima di concludere voglio portare la tua attenzione su un aspetto che spesso passa erroneamente in secondo piano: la sicurezza. Gli accessori di INIU – compreso questo caricabatterie, ovviamente – integrano il sistema proprietario SmartProtect che evita che si verifichino anomalie pericolose come sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.