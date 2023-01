Dobbiamo farcene una ragione: con un nuovo iPhone bisogna acquistare (nella maggior parte dei casi) anche un nuovo caricabatterie. E deve essere USB-C, in modo da poter sfruttare il cavo dato in dotazione da Apple. Se ti trovi in questa situazione, c’è il caricabatterie USB-C da 65W di UGREEN che ti aspetta. Include due porte USB-C e una USB-A, ed è ovviamente in promo (tramite Coupon). Meglio aggiungerlo subito al carrello, non si sa mai.

Il caricabatterie di UGREEN (uno dei più affidabili brand in circolazione) sfrutta la tecnologia GaN II. Ciò si traduce in una esperienza di ricarica più veloce e potente con un gadget che genera meno calore ed è anche super compatto.

Supporta il Power Delivery 3.0 e il Quick Charge 3.0, quindi puoi godere della ricarica rapida tanto con la USB-C quanto con la USB-A. La potenza di ricarica totale di 65W poi viene distribuita in modo intelligente quando ci sono più dispositivi in ricarica. Perché, ovviamente, puoi ricaricare fino a tre device in contemporanea.

Infine, ti segnalo che questo spettacolare caricabatterie USB-C integra un chip smart per la sicurezza: sia l’accessorio che i dispositivi in ricarica saranno sempre al sicuro, non devi temere sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e problemi simili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.