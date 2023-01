Il caricabatterie da 100W di Baseus con due porte USB-C e due porte USB-A è tra i migliori della sua categoria. Non a caso rientra tra le “scelte di Amazon” per la sua categoria. È realizzato con la tecnologia GaN ed è attualmente in promo su Amazon. Grazie allo sconto dell’11% già applicato e al Coupon valido per un ulteriore risparmio del 20%, paghi questo utilissimo gadget 49,59€ anziché 70€.

Qui parliamo di un top di gamma del suo mercato. Con la USB-A si arriva a 60W, con la USB-C invece ci si spinge al massimo, ovvero a 100W. Cosa significa questo? Che potrai su una velocità di ricarica pazzesca: un MacBook Pro da 16 pollici passa dallo 0% al 100% in meno di due ore. Pazzesco.

Come detto in apertura, il caricabatterie si basa sulla tecnologia GaN, che si traduce in prestazioni superiori e dimensioni generali più contenute. Non guasta di certo la tecnologia BCT di cui Baseus è proprietaria, preziosa per una corretta dissipazione del calore e per evitare problematiche purtroppo molto diffuse come cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni.

Ovviamente, essendo munito di un totale di quattro porte (due USB-C, due USB-A), puoi ricaricare fino a quattro dispositivi in contemporanea. Tu non devi preoccuparti di nulla, perché a distribuire correttamente l’energia ci pensa autonomamente il caricabatterie.

Ti ricordo che per ottenere uno sconto del 20% – oltre a quello dell’11% già applicato da Amazon – devi spuntare la casella del Coupon (la voce evidenziata in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello. È uno step fondamentale per far crollare il prezzo a 49,59 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.