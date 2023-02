Capsule e cialde: le SUPER offerte San Valentino su Amazon

Ecco un’idea regalo geniale che si trasformerà nel canonico uovo di Colombo, perché farà contento sia chi lo fa che chi lo riceve. A San Valentino 2023 lascia perdere cioccolatini (che fanno ingrassare) e punta tutto sulla caffeina. Su Amazon, trovi in offerta Capsule e cialde di tantissime marche.

Kimbo Caffe’ (300 Cialde)

Se cercavi un buon espresso napoletano in cialde ad un prezzo onesto e di buona qualità, soprattutto se sei un estimatore del Kimbo per moka, ritroverai la stessa cremosità e profumi nelle cialde ESE 44 mm. Solo 40€ incluse spedizioni per il pacco da 50 cialde.

Bialetti Cialde

Le cialde ESE Monodose di Bialetti sono tostate, macinate e confezionate in atmosfera protettiva. La tostatura scura e le note di cacao creano un espresso dal gusto equilibrato e intenso, dalla crema compatta. Ogni box contiene 50 cialde di caffè, e le cialde sono realizzate in materiale compostabile. Insomma le butti via direttamente nell’organico dopo l’uso. Il Pack da 50 cialde costa solo 7€ e spiccioli incluse spedizioni.

Kimbo Espresso Napoletano Formula Bar

Una miscela di caffè pregiati accuratamente selezionati, tostati (tostatura Medio-Scura) secondo l’autentica tradizione napoletana per un espresso d’intensa cremosità, gusto deciso e aroma ricco. Kimbo Premium Selection è fatto da Caffè Arabica e Robusta provenienti dal Centro, Sud America e Asia. Caratterizzato da una intensità di Intensità 12/13 costa solo 17€ con Coupon per 120 cialde.

Caffè illy in Cialde

Il marchio parla da solo: illy blend 100% Arabica contiene 18 cialde in ogni confezione. Il gusto classico si caratterizza per delicate note aromatiche di fiori d’arancio e gelsomino, che si uniscono a sentori di caramello. Per chi preferisce un caffè dal gusto morbido e vellutato, con la comodità della cialda macinata, già dosata e pressata a perfezione. Compatibili con tutte le macchine da caffè E.S.E. e compostabili, queste cialde 59€ per 216 cialde, dunque costano 27 centesimi l’una.

Caffè Borbone Miscela Rossa

Ottime cialde compatibili con E.S.E. dm 44 e compostabili dal prezzo onesto, in versione Miscela Rossa. Le cialde Caffè Borbone sono un concentrato di pura, forte e cremosa energia che amerai. Questo caffè presenta un carattere deciso e persistente che infonde una profonda sensazione di piacere al palato. È fatto al 100% di robusta selezionata. Il pack da 150 pezzi viene solo 21€ e spiccioli incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.