CAMBIA LA FASCIA DI MERCATO dello Xiaomi Redmi Note 11S con lo sconto applicato su Amazon

Xiaomi è un’azienda che riesce ad offrire sempre dei dispositivi di qualità a prezzi popolari e oggi, su Amazon, il Redmi Note 11S viene scontato del 41% per un costo totale e finale di 132€.

Sconto mega sullo Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S si distingue come un telefono di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Caratterizzato da un design elegante e resistente, questo dispositivo vanta un corpo in plastica robusta e bordi arrotondati. Il display AMOLED da 6,43 pollici offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel, garantendo una qualità visiva eccezionale. Con un refresh rate a 90Hz, l’esperienza visiva diventa fluida e coinvolgente.

Al cuore del Redmi Note 11S batte il processore MediaTek Helio G96, che assicura prestazioni affidabili per le attività quotidiane e gaming non troppo impegnativi. Con 6GB o 8GB di RAM e opzioni di memoria interna da 64GB, 128GB o 256GB, questo dispositivo offre spazio sufficiente per archiviare foto, video e app senza problemi.

La fotocamera posteriore da 108MP cattura immagini di alta qualità, mentre l’ultra grandangolo da 8MP consente di immortalare paesaggi e scatti di gruppo con una visuale ampia. La modalità macro da 2MP consente di cogliere dettagli ravvicinati con precisione. Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera anteriore da 16MP si dimostra ideale.

Con una batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 33W, il Redmi Note 11S offre un’autonomia di lunga durata e la possibilità di ricaricare rapidamente il dispositivo. Equipaggiato con Android 11 e interfaccia MIUI 13, offre una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni. Con dimensioni compatte e un peso di 179 g, questo smartphone offre anche connettività 4G LTE, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il sensore di impronta digitale laterale e il jack audio da 3,5 mm aggiungono ulteriori comodità.

