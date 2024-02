Calati completamente nei tuoi videogiochi preferiti con le cuffie da gaming al 46% DI SCONTO

Utilizzare delle cuffie da gaming può essere molto utile per immergersi completamente nei propri videogiochi preferiti e oggi, su Amazon, le cuffie targate Turtle Beach vengono scontate del 46% per un costo finale di 18,74€.

46% di sconto su Amazon sulle cuffie da gaming Turtle Beach

Le cuffie da gioco Turtle Beach sono progettate per offrirti un comfort assoluto durante le tue lunghe sessioni di gioco. Il design leggero le rende quasi impercettibili sulla tua testa, mentre i cuscinetti auricolari premium in pelle sintetica offrono una morbidezza avvolgente e un isolamento acustico impeccabile. L’archetto imbottito si adatta perfettamente alla tua testa, distribuendo il peso uniformemente per una sensazione di comfort prolungato.

Immergiti nell’azione con gli altoparlanti da 40 mm di alta qualità che producono alti nitidi e bassi fragorosi. Potrai sentire ogni dettaglio sonoro del tuo gioco preferito, dai passi furtivi dei nemici alle esplosioni più fragorose.

Il microfono ribaltabile ad alta sensibilità di Turtle Beach capta la tua voce in modo chiaro e preciso, garantendo una comunicazione impeccabile con i tuoi compagni di squadra. Il microfono si ribalta facilmente per disattivare l’audio quando non è necessario. La tecnologia di cancellazione del rumore elimina il rumore di fondo, garantendo una comunicazione ancora più nitida.

Gioca su qualsiasi dispositivo con queste cuffie grazie alla loro natura universale. Sono compatibili con Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili. Un cavo da 3,5 mm con jack placcato in oro garantisce una connessione stabile e duratura.

Su Amazon è presente uno sconto in formato XL per del 46% sulle cuffie da gaming Turtle Beach per un costo totale e finale di 18,74€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.