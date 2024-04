CALA A PICCO il prezzo di iPhone 14 con la nuova promozione Amazon, IMPERDIBILE

iPhone 14, nonostante la pubblicazione e l’uscita della serie 15, rimane uno smartphone di primissima fascia, un vero top di gamma che oggi, su Amazon, viene scontato del 26% e venduto a 649€.

Maxi sconto attivo su iPhone 14

L’iPhone 14 rappresenta l’ultima incarnazione dell’eccellenza tecnologica di Apple, offrendo un mix perfetto di innovazione e affidabilità. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″, questo smartphone regala un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli cristallini che catturano l’attenzione.

La batteria di lunga durata dell’iPhone 14 assicura un utilizzo senza problemi per l’intera giornata, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video. Inoltre, la resistenza all’acqua e il rivestimento in Ceramic Shield garantiscono una robustezza all’avanguardia, proteggendo il dispositivo dagli urti e dagli agenti atmosferici.

Al cuore di questo straordinario smartphone si trova il chip A15 Bionic, accompagnato da una GPU 5-core che garantisce prestazioni fulminee e una reattività senza precedenti. Grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide, l’iPhone 14 offre connettività veloce e affidabile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Il sistema di fotocamere avanzato dell’iPhone 14 assicura scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. La modalità Azione consente di catturare riprese stabili e senza sbalzi, mentre la modalità Cinema offre la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo una qualità cinematografica ai tuoi contenuti. iPhone 14 è un concentrato di innovazione e potenza. Con un design elegante e prestazioni straordinarie questo smartphone si conferma come il partner ideale per affrontare ogni sfida quotidiana.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 26% sull’iPhone 14 che viene venduto al costo totale e finale di 649€. Approfittane ora e non perdere questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.