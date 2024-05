CALA A PICCO il prezzo del Samsung Galaxy A35: maxi sconto su Amazon

Samsung è un’azienda premium nell’ambito della produzione di smartphone e non solo e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 33% sul Samsung Galaxy A35 per un costo finale d’acquisto di 228,49€.

Super sconto del 33% sul Samsung Galaxy A35

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone di fascia media presentato che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel, il Galaxy A35 garantisce una qualità visiva straordinaria per la visione di video, giochi e altre attività quotidiane.

Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core non specificato, che assicura prestazioni fluide e reattive. Il Galaxy A35 è disponibile in due configurazioni di memoria: con 4 GB o 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD, permettendo agli utenti di scegliere la variante più adatta alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy A35 non delude. La fotocamera posteriore quadrupla include un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, offrendo versatilità per catturare foto di alta qualità in diverse situazioni. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie dettagliati e videochiamate chiare.

La durata della batteria è uno dei punti di forza del Galaxy A35, grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 25 W. Questo assicura che il telefono possa essere utilizzato intensamente per tutto il giorno senza problemi di autonomia.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 33% sul Samsung Galaxy A35 che viene messo in vendita alla cifra finale di 228,49€.

