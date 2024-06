CALA A PICCO il prezzo del Samsung Galaxy A25: mega sconto del 42%

Il Samsung Galaxy A25 5G vanta un display Super AMOLED da 6,5″, che offre dettagli e colori intensi con una luminosità fino a 1000 nit. Con la funzione Vision Booster, la visibilità è ottimale anche all’aperto, mentre la Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa.

Dotato di una tripla fotocamera posteriore, il Galaxy A25 5G presenta una fotocamera principale da 50MP per catturare immagini ad alta risoluzione e video cinematografici con una frequenza di campionamento di 500 Hz. La fotocamera anteriore da 13MP permette di immortalare selfie di alta qualità.

Per prestazioni veloci e spaziose, il dispositivo è alimentato dal potente processore Exynos 1280 e dotato di 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD. Tutto ciò avviene con la velocità del 5G.

Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A25 5G assicura una lunga durata. Grazie alla Ricarica Ultra-Rapida, sarà possibile tornare in azione in pochissimo tempo, mantenendo un’energia costante per l’utilizzo quotidiano. Dal design minimale ed elegante, il Galaxy A25 5G si distingue per un layout della fotocamera essenziale, un profilo raffinato e una finitura sfumata ed iconica, conferendo un aspetto moderno e distintivo al dispositivo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A25 viene scontato del 42% per un prezzo totale e finale di 184,59€.