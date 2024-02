CALA A PICCO il prezzo del Motorola G84: OFFERTISSIMA con sconto del 28% su Amazon

Motorola è un’azienda con una lunga esperienza e storia nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, il Motorola G84 viene messo in sconto del 28% e viene venduto a 217€.

Il Motorola g84 5G è dotato di una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP e stabilizzazione ottica dell’immagine, questo dispositivo offre la possibilità di scattare foto nitide e registrare video fluidi, anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo agli utenti di catturare ogni momento con la massima qualità. Il suo ampio schermo pOLED da 6.5 pollici offre un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente

Per quanto riguarda l’audio, il moto g84 5G non delude affatto. Grazie a tecnologie all’avanguardia come Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola e audio in alta risoluzione, gli utenti possono godere di un suono coinvolgente e dettagliato, mentre gli altoparlanti stereo offrono un’esperienza audio immersiva che porta l’intrattenimento a un livello superiore.

Le prestazioni 5G all’avanguardia di questo smartphone sono supportate dal potente processore Snapdragon 695, che garantisce una navigazione fluida e reattiva su internet, consentendo agli utenti di sfruttare al massimo la velocità della rete 5G.

Infine, la tecnologia di ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh assicurano un’ottima durata della batteria e tempi di ricarica rapidi, consentendo agli utenti di godersi il loro dispositivo per lungo tempo senza doversi preoccupare di rimanere senza energia. Si tratta di uno smartphone di qualità in pieno stile Motorola che, a differenza di altri competitors, è riuscita a reinventarsi nel corso degli anni.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un maxi sconto del 28% sul Motorola G84 per un costo totale di 217€.

