Caffè COME AL BAR con la Nespresso Essenza Mini a SOLI 89 EURO

Il primo passo per cominciare alla grande la giornata è, ovviamente, bere un espresso di qualità! Da oggi potrai farlo direttamente a casa tua con la Macchina da caffè Nespresso Essenza Mini, al momento disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai attenzione, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittane il prima possibile!

Macchina da caffè Nespresso Essenza Mini: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da caffè Nespresso Essenza Mini è ideale per gustare un ottimo espresso così come al bar ma direttamente a casa tua.

È dotata di un serbatoio dell’acqua removibile da 0,6 litri e una pompa ad alta pressione da 19 bar al fine di preparare una ottima tazza di caffè in qualsiasi momento della giornata.

Questo dispositivo ti permette di scegliere tra due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva: basterà premere un pulsante e il tuo espresso sarà pronto in pochissimi secondi.

Pere evitare sprechi in bolletta, ma Nespresso Essenza Mini è dotata di funzionalità Eco Mode che scatta dopo tre minuti di inattività, con uno spegnimento automatico dopo nove minuti.

La Macchina è compatibile con le capsule Nespresso, quindi avrai una vastissima gamma di aromi tra cui scegliere. In più, procedendo con l’ordine, è cmpreso un omaggio buono da 20 euro spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso.

La Macchina da caffè Nespresso Essenza Mini al momento è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto del 18%. L’offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittane il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.