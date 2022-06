Buon Compleanno iPhone: 15 anni fa il debutto

15 anni fa, in questi giorni, Apple rivoluzionava il mondo della telefonia mobile presentando il suo primo smartphone. Le voci si rincorrevano da anni, per poi concretizzarsi quel fatidico 9 gennaio 2007, con l’annuncio ufficiale di Steve Jobs. Le vendite di iPhone iniziarono negli USA il 29 giugno dello stesso anno.

Ricordiamo ancora le parole dello storico iCEO: “un iPod, un telefono e un dispositivo di comunicazione internet mobile” diceva. E ancora: “”un iPod, un telefono e un dispositivo di comunicazione internet mobile, ora capite?” E infine la rilevazione: “Oggi, Apple reinventerà il telefono.”

Al tempo, costava “solo” 499$ e ricordiamo ancora le frecciatine di Microsoft che diceva: “chi mai comprerà un telefono tanto costoso?” E invece poi si è vista com’è andata a finire. Anzi, magari iPhone costasse 500€, ci metteremo la firma.

La prima reazione dei competitor fu incredulità mista a sgomento; per RIM (BlackBerry) era impossibile creare un iPhone nel 2007. Forse per qualche misteriosa reazione psicologica o per semplice cecità, Motorola, Nokia, Palm e Microsoft avevano preferito negare la realtà. Lo raccontava nel 2010 un ex-dipendente RIM:

L’iPhone “non poteva fare ciò che [Apple] aveva dimostrato, non senza un processore mostruosamente affamato di energia. Doveva necessariamente avere una durata della batteria terribile.” […] “Immaginate la loro sorpresa quando hanno disassemblato l’iPhone la prima volta e si sono accorti che l’intero telefono consisteva di una batteria e di una minuscola scheda logica attaccata sopra.

Dal giorno del suo debutto, iPhone ha cambiato per sempre l’industria della tecnologia. E dopo il giorno della commercializzazione, quel 29 giugno di 15 anni fa, Apple annunciò di aver venduto oltre 1 milione di iPhone in appena 74 giorni. Il resto è storia, e la conosciamo tutti.