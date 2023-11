Bucato SMART e IMPECCABILE con il Samsung Lavasciuga Ai Control SCONTATISSIMO AL 39%

Cercate un alleato affidabile per affrontare il bucato quotidiano? La risposta è il Samsung Lavasciuga Ai Control, oggi disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon: solo 735,90€, con un fantastico sconto del 39%!

È il momento di dire addio alle ore passate a separare, lavare e asciugare i capi e di dare il benvenuto all’efficienza e alla convenienza. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta al più presto della mega offerta, potrebbe scadere a breve!

Samsung Lavasciuga Ai Control: tutte le modalità di utilizzo

Il Samsung Lavasciuga Ai Control non è soltanto un elettrodomestico, ma un gioiello di tecnologia.

Con la sua capacità di carico fino a 9 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura , è l’ideale per famiglie numerose o per chi desidera spaziare tra grandi lavaggi e piccoli rinfreschi.

L’ intelligenza artificiale Ai Control ottimizza i cicli di lavaggio e asciugatura, riconoscendo il tessuto e il carico per selezionare automaticamente il programma più efficace.

Non solo, la tecnologia EcoBubble™ garantisce una pulizia profonda anche a basse temperature, trasformando il detersivo in bolle che penetrano nei tessuti più velocemente rispetto al detersivo tradizionale, risparmiando energia e proteggendo i vostri capi.

Inoltre, il sistema di autodiagnosi Smart Check rileva e diagnostica eventuali problemi, fornendo soluzioni semplici attraverso l’app sul vostro smartphone.

L’opportunità di trasformare la gestione del vostro bucato è a portata di clic. Con un risparmio del 39%, il Samsung Lavasciuga Ai Control rappresenta un investimento che migliorerà la vostra qualità di vita, permettendovi di dedicare tempo a ciò che amate. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 735 euro, compresa spedizione gratua. È tempo di unirsi alla rivoluzione della pulizia intelligente e dare il benvenuto alla comodità nella vostra casa!

