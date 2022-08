Bose SoundLink Revolve II Bluetooth con suono a 360° ad un prezzo incredibile su Amazon

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Revolve II è dotato di un trasduttore full range rivolto verso il basso e di un deflettore acustico omnidirezionale. Ciò significa che SoundLink Revolve II è in grado di fornire un audio a 360° in tutta la stanza, indipendentemente dal fatto che sia posizionato al centro o contro una parete. L’aggiunta di doppi radiatori passivi supporta bassi profondi e riduce le vibrazioni. Acquistalo su Amazon a soli 169,99€ invece di 229,95€.

Supportando la tecnologia NFC, questo altoparlante Bluetooth wireless può accoppiarsi rapidamente con dispositivi compatibili. Per ridurre ulteriormente la difficoltà dell’associazione Bluetooth, SoundLink Revolve II fornisce comodi messaggi vocali per guidare l’utente attraverso il processo.

Con l’acquisto di un secondo Bose SoundLink Revolve II, puoi accoppiarli entrambi in modalità Stereo o Party. In modalità Stereo, puoi riprodurre musica e altro audio con un’adeguata separazione sinistra/destra per una riproduzione del suono più accurata. In modalità Party, entrambi gli altoparlanti riprodurranno contemporaneamente lo stesso audio, consentendoti di posizionare ciascun altoparlante per adattarsi correttamente ad aree molto grandi o all’aperto.

Se associato a uno smartphone, puoi utilizzare SoundLink Revolve II come vivavoce per le chiamate. Puoi anche utilizzare i comandi vocali per accedere a Siri o all’Assistente Google direttamente dall’altoparlante.

La tecnologia multipunto ti consente di accoppiare contemporaneamente questo altoparlante con due diversi dispositivi Bluetooth. Solo un dispositivo alla volta può eseguire lo streaming, ma il multipoint consente di passare facilmente da uno all’altro. Con un corpo in alluminio durevole e resistenza all’acqua e alla polvere grazie al grado di protezione IP55, puoi utilizzare SoundLink Revolve II all’esterno senza preoccuparti che un po’ di pioggia o schizzi d’acqua danneggino l’altoparlante.

Il supporto integrato per Amazon Alexa ti consente di collegare l’altoparlante a dispositivi abilitati per Alexa, come Echo Dot, offrendoti il ​​controllo vocale a mani libere sulla riproduzione audio e con una carica completa, ottieni fino a 13 ore di streaming audio da un dispositivo compatibile con Bluetooth. Grazie allo sconto del 26% potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo davvero competitivo, e inoltre se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.