Bose SoundLink Micro con microfono e assistente vocale in offerta speciale su Amazon

Se desideri un altoparlante adatto ai viaggi e in grado di resistere a quasi tutto, il Bose SoundLink Micro è un’ottima scelta. Acquistalo ora su Amazon in offerta a soli 99,99€.

Gli altoparlanti Bluetooth portatili sono diventati ormai molto utilizzati, ma spesso bisogna rinunciare alla qualità del suono in favore della portabilità. Non è il caso del Bose SoundLink Micro. Anche pochi anni dopo la sua uscita, questo altoparlante impermeabile rimane una delle migliori scelte sul mercato. Ha anche un cinturino elastico che puoi usare per non perderlo mai di vista.

SoundLink Micro è disponibile in nero, blu notte e arancione. Una finitura gommata morbida al tatto, identica al Bose SoundLink Color II, lo rende facile da impugnare proteggendolo dall’ambiente. Inoltre il SoundLink Micro è resistente all’acqua: puoi usarlo tranquillamente anche sotto la doccia. È protetto così bene che continua a riprodurre musica mentre è immerso.

Buono anche il microfono: registra in modo eccellente le voci se utilizzato per attivare l’assistente vocale come Siri e gestire telefonate.

Questo altoparlante include anche un cinturino in silicone resistente agli strappi. Per quanto tu possa provare, non si spezzerà. È facile agganciarlo a uno zaino, un portabiciclette o qualsiasi altra cosa su cui puoi avvolgerlo.

Disponibile anche l’app Bose Connect che ti permette di utilizzare la modalità Party: una funzione che ti consente di collegare due altoparlanti SoundLink per raddoppiare l’uscita audio. Puoi anche utilizzarla per ascoltare l’audio in modalità stereo, a patto di posizionare gli altoparlanti abbastanza distanti. Oltre a questo, troverai altre feature interessanti come il timer di spegnimento automatico, controlli del volume virtuali e altro ancora. La società ha dichiarato inoltre che ha una portata wireless di circa 30 metri.

La durata della batteria del Bose SoundLink Micro è di circa 6 ore di riproduzione. Secondo Bose, una fonte di alimentazione da 1A impiegherà 4 ore per completare un ciclo di carica completo, mentre una fonte di alimentazione da 1,5A impiegherà circa 3 ore. È compatibile sia con iOS che con Android.

