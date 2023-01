Bose Soundbar 500 ad un prezzo più unico che RARO su Amazon

La Bose Soundbar 500 è un prodotto eccellente. Anche se non è molto potente, il suo profilo sonoro è ben bilanciato e neutro. Bose è noto per racchiudere molto suono in spazi compatti e la Bose Soundbar 500 non fa eccezione. Ha bassi profondi, alti dettagliati e un notevole equilibrio, oltre al controllo vocale Amazon Alexa integrato. Inoltre, è semplice passare dal Bluetooth allo streaming basato su Alexa o ascoltare l’audio dalla TV. Acquista ora la soundbar su Amazon a soli 464,65€ invece di 599,95€.

La Bose Soundbar 500 può essere un buon acquisto per chi desidera il suono TV perfetto senza spendere troppi soldi. Aggiornare il tuo soggiorno con un pacchetto all-inclusive può sembrare travolgente, ma questo prodotto potrebbe funzionare bene se non hai bisogno di nient’altro che dialoghi chiari e linee di basso in forte espansione da film o giochi.

La finitura nera opaca ha un aspetto sobrio, rendendo il design aerodinamico ma anche poco appariscente. La griglia metallica frontale, che avvolge la parte posteriore, completa il design. Sul lato sinistro della barra c’è un “display” o “barra luminosa“, come lo chiama Bose. Ci sono solo due pulsanti sulla soundbar: uno per silenziare il microfono e un altro per attivare l’assistente vocale. Viene fornito con un telecomando che consente di gestire il volume e passare da un ingresso all’altro. Altre selezioni sono disponibili con l’app gratuita Bose Music.

Nella parte posteriore è presente il connettore ADAPTiQ di Bose, oltre a un’uscita secondaria, un ricevitore IR, LAN, ottico, micro-USB (solo servizio) e HDMI ARC. Per il montaggio a parete è necessaria la staffa da parete per soundbar di Bose. Puoi scegliere tra Google Assistant e Amazon Alexa se vuoi usare l’assistente vocale; non puoi usarli entrambi contemporaneamente. Tuttavia, puoi cambiare assistente utilizzando l’app Bose Music.

Puoi usare i comandi vocali per accendere la soundbar, modificare il volume, riprodurre musica e svolgere altre attività quotidiane come ricevere le previsioni del tempo. Tuttavia, nessuno degli assistenti può regolare l’input della soundbar.

La funzione di calibrazione ambientale Adaptiq di Bose ti aiuta a ottenere il suono più raffinato nella tua casa. Tuttavia, poiché devi indossare un auricolare che misura il suono da cinque punti diversi nella stanza. Dopo aver creato il tuo profilo audio, puoi utilizzare l’app per modificare i livelli dei bassi e degli acuti, nonché il volume del canale centrale. È disponibile anche la modalità dialogo, che ha lo scopo di rendere le voci più facili da ascoltare.

Il telecomando in dotazione ha una forma in gomma opaca e funziona con due batterie AAA. Sono inclusi alimentazione, musica (tramite Wi-Fi), TV, Bluetooth, volume su/giù, muto, traccia indietro, riproduzione/pausa, traccia avanti e sei pulsanti di memoria dedicati per stazioni radio o servizi di streaming. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

