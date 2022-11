Bose Smart Soundbar 900 con Dolby Atmos: sconto di oltre 200 euro su Amazon

Goditi una qualità del suono e un controllo vocale migliorati con la Bose Smart Soundbar 900. Dispone di Amazon Alexa, Google Assistant e un sistema di microfono con eliminazione del rumore integrato, che ti consente di controllare la soundbar e cercare tra le tue app musicali solo con la tua voce. Acquistala ora su Amazon a soli 787,00€ invece di 999,95€.

Presente anche la connessione tramite Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Chromecast e Bluetooth. Inoltre possiede una porta HDMI eARC e un ingresso audio ottico per la connessione alla TV. Il suono è potente grazie ai sei trasduttori full-range, inclusi due nuovi altoparlanti a dipolo upfire progettati su misura, un tweeter centrale e array di altoparlanti collegati alla tecnologia Bose PhaseGuide.

Inoltre, grazie al Dolby Atmos puoi goderti i film come mai prima d’ora. Ma che dire delle cose che ti piace guardare che non sono codificate in Dolby Atmos? Non è un problema. L’elaborazione spaziale TrueSpace proprietaria di Bose analizza in modo intelligente segnali diversi da Dolby Atmos, come stereo o 5.1, e li mixa per creare un’esperienza audio coinvolgente a 7 canali. Il risultato? Un suono avvolgente a prescindere dal tipo di contenuto.

Per quanto riguarda la qualità di costruzione, ogni dettaglio è stato pensato al meglio. Con Amazon Alexa e l’Assistente Google puoi controllare tutto il tuo intrattenimento, gestire la tua giornata e ottenere informazioni usando solo la tua voce. I microfoni con eliminazione del rumore della Smart Soundbar 900 lavorano insieme per ascoltare i tuoi comandi in ogni direzione, anche quando la musica è ad alto volume. E per i momenti in cui desideri la privacy, puoi disattivare i microfoni in qualsiasi momento tramite il comodo pulsante. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

