Bose Smart Soundbar 900 con Dolby Atmos e assistente vocale Alexa: 200 euro di sconto su Amazon

Bose ha iniziato a produrre altoparlanti multiroom con la sua gamma SoundTouch e l’ultima aggiunta alla linea Smart Home è la Bose Smart Soundbar 900. Acquistala su Amazon a soli 799,98€ invece di 999,95€.

La Bose Smart Soundbar 900 è una soundbar con Dolby Atmos che offre compatibilità con numerosi servizi di streaming di musica ed è compatibile anche con gli ultimi assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant).

La soundbar 900 offre tutto ciò che ti aspetteresti dal un prodotto di qualità. La barra ospita 9 driver: due tweeter, quattro trasduttori da pista, un tweeter centrale e due trasduttori a dipolo (up-firing) per Dolby Atmos. L’azienda utilizza la propria PhaseGuide per i contenuti Atmos che afferma offre un posizionamento audio migliore rispetto alle soundbar concorrenti.

Presente la connettività HDMI eARC, Wi-Fi (Spotify Connect, Apple AirPlay 2) e lo streaming tramie Bluetooth bidirezionale. Inoltre può essere controllato tramite comandi vocali o tramite l’app Music.

La Soundbar 900 è disponibile in una scelta di bianco o nero e si adatta bene ai televisori da 50 pollici e oltre. La parte superiore dell’unità è in vetro temperato e sembra piuttosto sofisticata. Ci sono solo due controlli integrati: microfono acceso/spento e un pulsante di azione (attiva assistente/riproduzione/pausa).

Puoi scegliere di espandere la soundbar per accoppiarla con periferiche esterne come i Bose Surround Speakers e il Bass Module 500. Nota che mentre il 900 ha un’uscita da 3,5 mm, questa serve per collegare fisicamente i modelli Bose: la soundbar non supporta i subwoofer di terze parti.

Bose offre anche la propria app musicale ma, rispetto alle dozzine di app di streaming su Sonos, il numero di servizi di streaming è limitato a Spotify, Amazon Music, Pandora, TuneIn, Deezer, iHeartRadio e SiriusXM.

L’installazione dell’unità stessa è stata relativamente semplice Vale la pena passare attraverso la routine di installazione perché consente prestazioni molto migliori. Viene fornita con un telecomando palmare con un bilanciere del volume e un selettore della sorgente. Approfitta ora dello sconto del 20%, e se diventi membro Prime la spedizione è gratuita.