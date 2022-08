Bose Smart Soundbar 900 con Dolby Atmos e Alexa in sconto

Goditi una qualità audio degna di un cinema e con la Bose Smart Soundbar 900. Dispone di controllo vocale migliorato attraverso Amazon Alexa e Google Assistant e un sistema di microfoni con eliminazione del rumore integrato per gestire film, musica e app con la tua voce. La compri su Amazon a soli 811€ invece di 999,99€ .

Costa quel che costa, ma è roba seria per audiofili: non è una soundbar da discount. Include sei trasduttori full-range, e due nuovi altoparlanti a dipolo upfire progettati su misura dagli ingegneri Bose, un tweeter centrale e array di altoparlanti con tecnologia PhaseGuide.

In più ha tutte le feature che puoi sognare o di cui avrai mai bisogno: Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast e Bluetooth per effettuare lo streaming wireless da tutti i tuoi dispositivi, smartphone e tablet. Qualunque contenuto può essere riprodotto in remoto sulla Smart Soundbar 900 senza problemi.

E c’è pure la porta HDMI eARC e e l’ingresso audio ottico così ti basta un solo telecomando per gestire tutto. Contrariamente a quanto si vede con altre marche, Bose include anche un cavo HDMI, un cavo ottico e un telecomando.

È una Soundbar che offre un’esperienza coinvolgente che ti darà l’impressione di essere al cinema: con Dolby Atmos, infatti, potrai sentirti completamente al centro dell’azione dei tuoi film, e questo è niente. Grazie alla tecnologia proprietaria di manipolazione della forma d’onda, TrueSpace, questa SoundBar analizza in modo smart i diversi segnali Dolby Atmos inclusi nel flusso video e li mixa per generare un’esperienza sonora a 7 canali ancora più coinvolgente.

Assistenti Vocali

La vera chicca tuttavia è l’interazione degli assistenti vocali Amazon Alexa e Assistente Google con cui si può controllare domotica, intrattenimento, ottenere informazioni e divertirsi usando solo la voce. I microfoni con eliminazione del rumore fanno sì che la Bose Smart Soundbar 900 ti senta chiaramente anche durante la proiezione di un film o in ambienti particolarmente rumorosi.

E esattamente come negli smart speaker, puoi disattivarli in qualunque momento per proteggere la tua privacy grazie a un comodo pulsante di spegnimento microfoni.

Con la tecnologia Bose Voice4Video inoltre metti i super poteri ad Alexa. Oltre a controllare la soundbar stessa, infatti, puoi controllare anche TV e decoder solo con la tua voce. Non avrai bisogno di telecomandi, pulsanti fisici o app su telefono: basta letteralmente pronunciare la richiesta e verrà esaudita. A prescindere dalla configurazione degli ingressi.

Inoltre, se hai altri dispositivi smart Bose, puoi gestirli direttamente con Alexa, e puoi farli parlare coi prodotti Amazon Echo. Basta dire “Alexa accendi tv” o “Alexa rispondi” per accettare una chiamata, e sentirla con una qualità incredibile.

Insomma, non aspettare ancora e approfitta subito dello sconto del 19% per acquistarla su Amazon. Se sei abbonato a Amazon Prime la spedizione per te è sempre gratuita.