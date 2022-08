Bose QuietComfort 20 con Noise Cancelling per dispositivi Apple in offerta su Amazon

Le cuffie con eliminazione del rumore acustico QuietComfort 20 di colore nero di Bose sono dotate della tecnologia di eliminazione attiva del rumore e hanno un design in-ear . Le cuffie sono alimentate dai driver TriPort Acoustic di Bose per produrre una risposta in frequenza bilanciata. Acquistale su Amazon a soli 164,76€ invece di 249,95€.

Sono alimentate dalla batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata che fornisce fino a 16 ore di cancellazione del rumore per carica. Il microfono in linea e il telecomando ti consentono di rispondere alle chiamate e controllare il tuo telefono Android, Blackberry o Windows ma sopratutto per Apple.

Ci sono momenti in cui potresti non voler essere così isolato da ciò che ti circonda, come quando attraversi una strada cittadina. È qui che entra in gioco la modalità Aware. Invece di rimuovere le cuffie, basta premere un pulsante e sarai di nuovo in contatto con i suoni intorno a te, tutto questo mentre la tua musica continua a suonare.

La batteria ecologica integrata agli ioni di litio (situata all’interno del modulo) si ricarica in sole 2 ore con il cavo USB incluso e offre fino a 16 ore di riproduzione per carica. Una spia della batteria mostra lo stato di alimentazione. E, anche se la batteria si scarica, la tua musica continua a essere riprodotta con prestazioni pari a quelle dei normali auricolari in-ear. Approfitta dello sconto del 34% e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.