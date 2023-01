Bose Home Speaker 500 con Alexa integrata, sconto di 100 euro su Amazon

L’Home Speaker 500 è una delle più recenti aggiunte alla crescente gamma di altoparlanti intelligenti di Bose. Si tratta di un dispositivo di fascia alta che offre una qualità audio eccellente e una varietà di funzionalità intelligenti. Acquistalo ora su Amazon a soli 348,99€ invece di 449,95€.

Per quanto riguarda la qualità audio, la Bose Home Speaker 500 offre un suono ricco e profondo con una gamma di frequenze estesa. La tecnologia di elaborazione del suono proprietaria di Bose offre una qualità audio superiore rispetto ad altri altoparlanti intelligenti. Inoltre, il dispositivo è dotato di una varietà di funzionalità intelligenti. Può essere controllata tramite comandi vocali, tramite Alexa o Google Assistant, e può essere collegata a una varietà di servizi di streaming musicale, come Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Inoltre, è possibile collegare la Bose Home Speaker 500 a una varietà di dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet e laptop. È dotata di un design elegante e moderno, con una finitura in metallo lucido e un display LCD a colori. Per quanto riguarda la connettività invece troviamo Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 e connessione tramite Chromecast. Il sistema audio è anche dotato di una tecnologia di elaborazione del suono avanzata che unito alla tecnologia di cancellazione del rumore integrata riduce i rumori di fondo, offrendo un’esperienza di ascolto più piacevole.

Puoi anche utilizzare nell’evenienza il sistema Bose SimpleSync per abbinarlo ad un altro diffusore Bose con Bluetooth o SoundTouch. Questo ti consentirà di abbinarli per avviare la riproduzione sincronizzata della musica. E con l’app Bose Music scaricabile sia su iOS che su Android puoi personalizzare ancora di più le tue preferenze. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

