Bose Bass Module 700 per soundbar compatibili: oltre 200 euro di sconto su Amazon

Aggiungi più bassi alla tua soundbar con il Bass Module 700 di Bose. Si collega alla Smart Soundbar 300, all’altoparlante TV, alla Smart Soundbar 700, 500, alla SoundTouch 300, al sistema Lifestyle 600 o al sistema Lifestyle 650 in modalità wireless o tramite un cavo opzionale da 3,5 mm e presenta una finitura con piano in vetro. Acquistalo su Amazon a soli 649,90€ invece di 899,95€.

Ti piace la tua nuova soundbar o sistema Bose, ma vuoi migliorare le prestazioni dell’audio? Aggiungi il Bose Bass Module 700 al tuo sistema: farà la differenza se vuoi ascoltare i bassi ad un livello completamente differente. Progettato esclusivamente per soundbar e sistemi selezionati, è il miglior modulo wireless che Bose abbia mai progettato per l’home theater. Si collega in modalità wireless alla soundbar o al sistema e aggiunge ancora più profondità e impatto all’audio, dagli effetti cinematografici esplosivi alle playlist rock.

Con la sua finitura superiore in vetro, offre un look sofisticato che non troverai nei tipici subwoofer o nelle apparecchiature home theater. Questo subwoofer offre una gamma dinamica di bassi da un potente driver ed è aiutato alla tecnologia QuietPort che elimina virtualmente la distorsione del suono.

Porta la tua esperienza di ascolto al livello successivo aggiungendo un suono surround completo. Aggiungi i Bose Surround Speakers 700 alla soundbar Bose e al Bose Bass Module 700 per sentirti completamente immerso in ogni momento della tua musica, film e TV. Gli altoparlanti surround hanno una portata wireless di 10 metri. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione del prodotto è gratuita.