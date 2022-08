Borsa con maniglia per MacBook: Sleeve resistente a 8€

Se hai bisogno di portarti dietro il tuo laptop Apple, ecco la soluzione per salvarlo da graffi, abrasioni e costosissimi danni dovute a cadute accidentali. Questa borsa con maniglia per MacBook non è soltanto pratica e robusta, costa anche pochissimo: solo per oggi è tua a 8€ e spicci incluse spedizioni.

Quando si porta il Mac in viaggio, a scuola, in biblioteca o all’Università è fondamentale proteggerlo in modo adeguato. Questa sleeve con maniglia è progettata per i laptop/tablet fino a 13,3 pollici, dunque include il supporto per i MacBook Pro 13″ e i MacBook Air, 12.3, oltre ovviamente a Surface Pro, iPad e iPad Pro.

Grazie al tessuto esterno impermeabile, l’acqua non rovinerà mai i preziosi circuiti dei tuoi dispositivi, e la spugna antiurto con cuscini interni proteggono da graffi e urti. Tra l’altro, il design a valigetta lo rende molto pratico da portare in giro; include pure una comoda tasca frontale per powerbank, hard disk esterni, SSD, cavi, adattatori e molto altro.

Ha dimensioni contenute, ed è la protezione migliore che potrai comprare per il tuo computer. Le dimensioni esterne sono di 34,5 x 25,5 x 3,5 cm. Tra l’altro, a questo prezzo, ti sfido a trovare qualcosa di meglio. Impossibile battere l’offerta di oggi: acquista Borsa impermeabile con maniglia per MacBook a 8,49€.