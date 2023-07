BOMBA PRIME: Lavazza Tiny Eco + 64 capsule incluse SOLO 77€

Se sei un amante del buon caffè e desideri goderti un espresso di qualità direttamente a casa tua, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta eccezionale sul Lavazza Caffè Tiny Eco Verde durante il Prime Day su Amazon. Questo kit speciale include la macchina per caffè Lavazza Tiny Eco Verde insieme a 64 capsule di caffè, il tutto a un prezzo vantaggioso di soli 77,90€ grazie a uno sconto del 13%. Con Lavazza, hai l’opportunità di gustare un caffè pregiato, preparato con cura e passione, comodamente a casa tua. Non perdere questa occasione unica e portati a casa il tuo kit Lavazza Caffè Tiny Eco Verde con 64 capsule a soli 77,90€!

Il Lavazza Caffè Tiny Eco Verde, insieme a 64 capsule di caffè, è disponibile su Amazon a soli 77,90€ durante il Prime Day, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo di listino. Approfitta di questa offerta eccezionale e risparmia ben 11,09€ sul kit completo per un’esperienza di caffè di alta qualità direttamente a casa tua. La macchina per caffè Lavazza Tiny Eco Verde è progettata per offrirti un’esperienza di caffè impeccabile. Con una pressione di 15 bar, questa macchina estrae il meglio dai chicchi di caffè, regalandoti un aroma intenso e un sapore ricco. Puoi scegliere tra diverse miscele di caffè Lavazza, garantendo un’ampia varietà di scelta per soddisfare i tuoi gusti personali.

La Lavazza Tiny Eco Verde è anche estremamente compatta e di design, perfetta per adattarsi a qualsiasi cucina. Occupa poco spazio e si integra armoniosamente con il resto degli elettrodomestici. Inoltre, è dotata di un serbatoio dell’acqua da 0,6 litri, che ti permette di preparare più tazze di caffè senza doverlo ricaricare frequentemente.

Le 64 capsule di caffè incluse nel kit offrono una varietà di gusti e intensità per soddisfare le tue preferenze. Potrai gustare caffè dal sapore avvolgente, dall’aroma intenso e dalla crema vellutata, tutto grazie alle miscele di caffè di alta qualità Lavazza.

Non perdere l’opportunità di goderti il piacere di un autentico caffè italiano con il Lavazza Caffè Tiny Eco Verde. Questo kit completo, che include la macchina per caffè e 64 capsule di caffè, è disponibile a soli 77,90€ durante il Prime Day su Amazon, con uno sconto del 13%. Risparmia ben 11,09€ e porta a casa un kit di caffè di alta qualità che ti permetterà di preparare espressi perfetti e aromatizzati a casa tua.