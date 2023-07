BOMBA PRIME DAY: il Robot aspirapolvere e lavapavimenti a 300 EURO IN MENO

Il Prime Day è arrivato e con lui un mare di offerte da non farsi scappare! Se volete farvi un regalo correte ad ordinare il Dreame L10s Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione. Oggi potete approfittare di uno sconto incredibile del 27%, riducendo il prezzo da 1.099,99€ a soli 799,99€.

Questo robot multifunzionale rappresenta un alleato indispensabile per la pulizia di casa ed oggi avete la possibilità di risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino. Cosa aspettate? Avete ancora pochissime ore a disposizione!

Tutte le funzionalità del Robot Dreame L10s Ultra

Il Dreame L10s Ultra è dotato di un sistema di pulizia intelligente che combina la potenza di un aspirapolvere e la versatilità di un lavapavimenti. Grazie alla sua stazione autopulente, il robot può svuotare automaticamente il contenitore dello sporco e pulire i suoi pennelli, garantendo un funzionamento ottimale senza il bisogno di interventi manuali frequenti.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una potente aspirazione di 4000 Pa che rimuove efficacemente polvere, peli di animali e detriti da ogni angolo della vostra casa. Le sue spazzole multisuperficie si adattano a diversi tipi di pavimento, garantendo una pulizia accurata su tappeti, piastrelle e pavimenti in legno.

Grazie alla sua navigazione intelligente basata su algoritmi avanzati, il Dreame L10s Ultra è in grado di mappare la vostra casa in modo preciso e pulire in modo metodico, evitando ostacoli e punti critici come scale o mobili delicati. Potete anche impostare delle zone di no-go per evitare che il robot entri in determinate aree.

Non lasciatevi scappare l’opportunità di portare a casa il Dreame L10s Ultra a un prezzo imbattibile di soli 799,99€ durante il Prime Day su Amazon. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione autopulente rappresenta un alleato fantastico per la pulizia di casa, rendendo il processo facile ed efficiente. Sfruttate la sua potente aspirazione, le spazzole multisuperficie e la navigazione intelligente per ottenere risultati di pulizia impeccabili in ogni angolo della vostra casa!

