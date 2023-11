BOMBA BLACK FRIDAY: Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips a PREZZO PICCOLISSIMO

Il Black Friday Amazon è arrivato, portando con sé offerte incredibili che non puoi perderti! Tra queste, spicca la Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips , ora disponibile a soli 179,99€ , con un fantastico 22% di sconto .

È l’occasione perfetta per rivoluzionare la tua cucina e aggiudicarti questo gioiello della tecnologia culinaria a un prezzo stracciato! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta della mega offerta il prima possibile, queste offerte sono valide solo per il weekend!

Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Philips non è solo un elettrodomestico, è una rivoluzione in cucina. Con 16 funzioni diverse , questa friggitrice è progettata per soddisfare tutte le tue esigenze culinarie.

Da patatine fritte croccanti a torte soffici, ogni piatto viene cucinato alla perfezione. La tecnologia Rapid Air assicura una cottura uniforme e veloce, garantendo cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, con fino al 90% di grassi in meno . È l’ideale per chi cerca un’alimentazione più sana senza rinunciare al gusto.

La capacità di 7,2 litri la rende perfetta per preparare pasti per tutta la famiglia o per ospiti improvvisati. La potenza di 2000 watt garantisce una cottura rapida, mentre il design elegante e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. Inoltre, la pulizia è un gioco da ragazzi grazie alle parti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva! La Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips oggi è disponibile su Amazon a soli 179,99€ grazie ad un mega sconto del 22%. Si tratta dell’affare che aspettavi per rendere la tua cucina più efficiente e versatile. Fai subito il tuo ordine e trasforma il modo in cui cucine!

