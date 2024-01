Blackview Wave6C a MENO DI 80€: applica il DOPPIO SCONTO STRAORDINARIO

L’era degli smartphone accessibili ma potenti è qui, e il Blackview Wave6C ne è un perfetto esempio. Disponibile ora su Amazon a un prezzo straordinario di 79,99€, questo dispositivo si distingue per la sua qualità e le prestazioni.

Con un’incredibile offerta che include uno sconto del 60% e un ulteriore codice promozionale del 50%, il Blackview Wave6C rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna.

Prestazioni e Qualità a un Prezzo Imbattibile

Il Blackview Wave6C è un dispositivo che colpisce per le sue specifiche tecniche di alto livello. Dotato di un processore octa-core, garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali sia per l’uso quotidiano che per il gaming leggero.

La sua memoria RAM da 4GB e lo spazio di archiviazione interno da 32GB, espandibile fino a 128GB tramite microSD, offrono ampio spazio per tutte le tue app, foto e video.

Il display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per guardare video, navigare in internet o giocare. La fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 5MP permettono di catturare momenti importanti con chiarezza e dettaglio.

La batteria da 4780mAh garantisce un’autonomia eccellente, permettendoti di utilizzare il telefono per l’intera giornata senza preoccuparti di ricaricarlo. Inoltre, il Blackview Wave6C supporta la rete 4G LTE, assicurando connessioni veloci e stabili ovunque tu sia.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere il Blackview Wave6C a un prezzo eccezionale. Con un costo di soli 79,99€ dopo l’applicazione dello sconto del 60% e del codice promozionale del 50%, questo smartphone rappresenta un affare eccezionale per chi cerca un dispositivo di qualità a un prezzo accessibile. Visita la pagina del prodotto su Amazon, applica gli sconti e preparati a vivere un’esperienza tecnologica senza pari!

