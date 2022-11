Comandi touch, Cancellazione attiva del Rumore ambientale, scocca impermeabile e tutto il resto: queste feature oramai non sono più appannaggio degli auricolari Apple. E grazie alle offerte del Black Friday, puoi goderti un’esperienza completamente wireless con sconti fino al 65%. Senza ulteriori indugi, ecco gli auricolari alternativi ad AirPods più scontati di questo folle periodo di shopping pre-natalizio.

E a proposito, ti rammentiamo che per ottenere invio rapido gratuito e tanti altri servizi, puoi abbonarti ad Amazon Prime. Puoi farlo direttamente da qui: i primi 30 giorni sono gratis e rescindi quando vuoi.

Oppo Enco X

Gli auricolari wireless Enco X sono creati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, con un lunga storia nel campo delle apparecchiature audio. Sono innovativi perché presentano un design a doppio driver coassiale che solitamente si trova solo nei dispositivi di altissima fascia. Sono resistenti all’acqua e – anche in questo caso – supportano la cancellazione del rumore e i comandi touch.

Oppo Enco Air W32

Con questo look che ricorda quello degli AirPods di prima e seconda generazione, gli Enco Air W32 puntano tutto sul driver dinamico composto in titanio da 12 millimetri e sulla tecnologia power booster per i bassi. L’autonomia – se si considera anche il case di ricarica – si spinge fino alle 24 ore di ascolto, che è davvero un risultato incredibile. Gli auricolari wireless in-ear di Oppo supportano poi la cancellazioen attiva del rumore e i comandi smart touch.

Grazie al super sconto del 62%, sono acquistabili in questi due giorni pazzi su Amazon a soli 45,99€.

Huawei FreeBuds 4i

Sensori per il rilevamento di rumore ambientale, sistema a doppio microfono, tecnologia beamforming, tecnologia AI per la riduzione del rumore, 10 ore di autonomia, supporto alla ricarica rapida, driver dinamico da 10mm, sincronizzazione Bluetooth stabile e rapida. Che altro chiedere?

Nothing Ear (1)

Il look è bellissimo e davvero inconfondibile, ma gli auricolari wireless di Nothing hanno anche una scheda tecnica di assoluto spessore: driver dinamico da 11,6 millimetri, Bluetooth 5.2, riduzione attiva del rumore, autonomia di 34 ore (con custodia di ricarica), tecnologia Clear Voice, tre microfoni e resistenza ad acqua e sudore (certificazione IPX4).