Black Friday, i 5 affari d'oro da non perdere su Amazon

Il Black Friday si avvia a conclusione, e molti dei prodotto più scontati e interessanti sono già andati a ruba e terminati nel giro di poche ore. Ma prima di mettere via la carta di credito, ecco 5 affari d’oro da non perdere assolutamente su Amazon in queste ore.

Soundbar Bose Solo 5 TV

Diteci voi quante volte all’anno capita che un prodotto di fascia alta come BOSE venga scontato del 42%.questa San bar è molto compatta ma incredibilmente performante, e include tutto quel che serve per un audio di qualità senza svenarsi. Parliamo della Bose Solo 5 TV vera chicca di questo Black Friday.

Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, ti permette di ascoltare in wireless anche la tua musica preferita. La paghi solo 161€ invece di 279,95€ .

Cuffie Sony

Ben 35 ore di ascolto continuo su singola ricarica, design compatto e robusto, comfort indiscutibile così come la qualità del marchio. Al Black Friday di Amazon le cuffie Sony WH-CH510 con Bluetooth, Google Assistant e Siri, sono scontate del 43% ancora per pochissime ore le paghi dunque 28 € anziché 50 €. Da non perdere.

Normalmente costerebbe la bellezza di 789€, ma grazie al miracolo del Black Friday la Smart TV Hisense 4K 55″ con ULED UHD, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa e Google costa ben 265 € in meno: la paghi 524€ anche a rate da 104€ al mese per 5 mesi.

Speaker Marshall

Dal design intramontabile, questo speaker smart Marshall racchiude qualità e stile in un unico prodotto che è già iconico. L’altoparlante Bluetooth Acton II è disponibile a 199,99€. Include amplificazione da 30W in classe D per il woofer, 2 amplificatori in classe D da 15 Watt per i tweeter e Bluetooth 5.0, per una stabilità di connessione in un raggio di circa 10 metri; in più ha l’ingresso da 3,5 mm se preferisci un’esperienza di ascolto analogica.

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

Praticamente è quasi come un Apple TV, ma costa parecchio meno. È se di solito costa 64,99€, al Black Friday te la cavi con meno di 40€ incluse spedizioni.

Grazie a questo dongle HDMI, il Fire TV Stick di Amazon, trasformi la tv in una piattaforma smart per l’intrattenimento via streaming. Apple TV+, Netflix, Prime Video, NOW, DAZN, Disney+, RaiPlay, YouTube e tanti altri servizi gratuiti e non. Tutti i modelli di sono in super offerta grazie al Black Friday.