BLACK FRIDAY al capolinea: gli AFFARI TOP dell'ultimo minuto da fare ADESSO

La settimana delle offerte Black Friday sta per finire ma Amazon continua ad offrire una serie di occasioni last minute che non puoi farti scappare. Ecco tutti i migliori prodotti super scontati ancora a disposizione, ma attenzione: le offerte sono valide ancora per pochissime ore!

Tutte le migliori offerte last minute del Black Friday

Mancano pochissime ore alla fine di questa settimana del Black Friday! Se siete indecisi su quale prodotto scontatissimo accaparrarvi, vi diamo una mano con una lista di tutti gli articoli top che non potete farvi scappare.

Dreame L20 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) – Titanio blu

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente

Caffè Borbone Respresso, Miscela Rossa – 100 Capsule

Samsung Galaxy Buds FE Cuffie Bluetooth True Wireless

Braun Silk Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata

PlayStation 5 Standard Console + God of War Ragnarök

Pukka – Calendario dell’Avvento con tisane biologiche

Yankee Candle Candela profumata in giara grande

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana

Dash Power Detersivo Liquido Lavatric – 88 Lavaggi (4×22)

