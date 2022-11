Black Friday Monday: Bose SHOCK abbassa i prezzi di TUTTO

Attiva dal 1964 e oggi considerato con giusto merito un gigante dell’industria delle apparecchiature audio, Bose è il marchio che – per la gioia dei tanti audiofili che navigano in rete – prende parte a questa festa chiamata Black Friday 2022. E lo fa tagliando ancora i prezzi dei suoi prodotti più gettonati.

Di seguito trovi l’elenco di tutti i prodotti Bose in offerta, con sconti da capogiro (da 55 a 300€). Il consiglio non può che essere il seguente: se sei interessato ad un articolo, acquistalo quanto prima, perché le scorte potrebbero finire in men che non si dica.

Bose 700 Bluetooth (con Alexa)

Le cuffie over-ear Bose 700 integrano 11 livelli di riduzione del rumore per godersi musica, podcast, video e chiamate senza alcuna distrazione. Il suono è nitido e chiaro, i bassi sono ricchi e profondi. Per quanto riguarda l’acquisizione vocale, le cuffie sono dotate di un sistema a quattro microfoni, in grado di captare la voce e – allo stesso tempo – ridurre i rumori in sottofondo. Infine, includono il supporto all’assistente vocale Alexa.

Il prezzo di listino delle Bose 700 è 399,95 euro, ma oggi le puoi acquistare a 211,99 euro.

Auricolari QuietComfort con cancellazione del rumore

Gli auricolari wireless QuietComfort con riduzione del rumore avanzata e un suono ad alta fedeltà sono caratterizzati dagli inserti StayHear Max, per il massimo del comfort (da cui il nome del prodotto).

L’architettura acustica e la funzione Active EQ garantiscono un suono nitido e bilanciato.

I microfoni eliminano i rumori circostanti e si concentrano sulla voce dell’utente per chiamate più chiare.

Gli EarBuds QuietComfort di Bose sono in offerta a 159€ (da 279,95€).

Bose S1 Pro – Sistema di altoparlanti Bluetooth senza batteria

L’S1 Pro è un altoparlante Bluetooth con ingressi per microfoni e strumenti musicali (tastiera o chitarra, ad esempio). Perfetto per feste o eventi all’aperto, il prezzo di listino (599 euro) è abbastanza proibitivo, ma per il festival delle offerte di Amazon è acquistabile a 488€.

Dimensioni e peso: ‎27.94 x 23.87 x 33.27 cm; 8.12 Kg

Bose Soundbar 500

Trascorri le tue serate godendoti i film in streaming col massimo della qualità audio, e trasforma il salotto in un cinema con Bose Soundbar 500. Suono avvolgente e supporto a Amazon Alexa e Assistente Google. Grazie agli assistenti virtuali integrati puoi riprodurre musica, ascoltare notiziari, controllare il meteo e molto altro. Inoltre, puoi disattivare l’accesso vocale semplicemente toccando l’apposito pulsante.

Normalmente costa 599€ ma in occasione del Black Friday la paghi solo 399€.

Soundbar Solo 5

Concludiamo con una soundbar, la Solo 5, che garantisce una qualità dell’audio nettamente superiore a quella delle tradizionali TV (c’è anche la “modalità dialogo”, per una migliore distinzione delle singole parole pronunciate). Non manca il Bluetooth, per ascoltare musica in streaming da qualsiasi dispositivo.

Il costo della Soundbar Solo 5 è 279,95€, che in occasione del Black Friday 2022 scende a 161€.

