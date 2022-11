Sonos è un’azienda leader dell’elettronica di consumo, i suoi sistemi d’altoparlanti sono da anni ormai un punto di riferimento del settore. Il colosso di Santa Barbara, California, partecipa al Black Friday 2022 su Amazon e tra i suoi dispositivi in promozione c’è anche il fantastico Sonos One (2a Gen), un altoparlante Bluetooth con supporto ad Alexa e Google Assistant.

Lo sconto è del 22% e ti permette di risparmiare 50 euro. Dunque, calcolatrice alla mano, dovrai investire solo 179 euro.

Sonos One, MUSICA per le tue orecchie

Il Sonos One è uno smart speaker dall’audio intenso e coinvolgente e al passo coi tempi vista la sua abilità nel saper “dialogare” con gli utenti sfruttando le potenzialità di Alexa e Assistant, gli assistenti vocali di Amazon e Google rispettivamente.

Dal punto di vista estetico, siamo alla solita qualità del brand californiano. La scocca è caratterizzata da una finitura nera opaca, la griglia è in metallo resistente, ed è ovviamente nera. Lo speaker ha un look raffinato e lo puoi posizionare in qualsiasi stanza del tuo appartamento.

Come detto, si tratta di un device smart, ma – se non vuoi usare la tua voce o lo smartphone – hai a disposizione anche i comandi analogici, o meglio, touch. Sulla parte superiore dello speaker intelligente trovi infatti i comandi di cui hai bisogno per gestire la riproduzione dei contenuti audio.

Infine, se ne acquisti due (potresti approfittare dello sconto del Black Friday, appunto), puoi creare un sistema audio stereo, per un’esperienza ancora più coinvolgente.